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Sklepy na sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Sklep 87 m² w Beyoglu, Turcja
Sklep 87 m²
Beyoglu, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklep z Przestronną Powierzchnią Użytkową na Głównej Ulicy w Beyoğlu Lokale handlowe znajduj…
$429 611
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