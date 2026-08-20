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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Beykoz, Turcja

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Beykoz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycyjny Hotel o Wysokiej Stopie Zwrotu w Stambule, Beykoz Ten hotel znajduje się w dzie…
$5,95M
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Nieruchomości komercyjne 1 502 m² w Beykoz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 502 m²
Beykoz, Turcja
Powierzchnia 1 502 m²
Ten sklep w Kagıthan, istanbul, jest częścią nowoczesnego kompleksu biurowo-mieszkaniowego p…
$14,16M
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