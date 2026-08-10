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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Besikduzu, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$136,131
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Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$95,496
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