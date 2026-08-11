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Wille na sprzedaż w Basiskele, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$842,802
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Willa 6 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 6 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$188,049
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