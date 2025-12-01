Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Balikesir, Turcja

4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Inonu Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Inonu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3/3
$10,96M
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
$5,40M
Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3/4
$7,31M
Mieszkanie 6 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$4,47M
