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Kawalerki w górach na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
10
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3 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/9
$94,998
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja, łącząc strategicz…
$48,251
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja łącząca strategiczne poło…
$48,097
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Widok na morze
z Basen
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