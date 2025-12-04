Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Garaż

Kawalerki z garażem na sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
6
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako główna inwestycja, łącząca strategiczn…
$48,251
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako główna inwestycja, łącząca strategiczną lokal…
$48,097
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się