Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja
  6. Widok na morze

Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Antalya, Turcja

;
Rezydencja Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Rezydencja 9 pokojów w Incekum, Turcja
Rezydencja 9 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa z 8 sypialniami, położona w południowej części miasta, oferuje niezrównan…
$1,36M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się