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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amasra, Turcja

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1 obiekt total found
Bungalow w Amasra, Turcja
Bungalow
Amasra, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
$67,969
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