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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Altintas, Turcja

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mieszkania
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15 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
101 eleganckie pokoje położone w trzech blokach mieszkalnych i jeden blok hotelowy na działc…
$377,964
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Odkryj uosobienie luksusu mieszkającego w samym sercu Antalyi z naszym najnowszym rozwojem w…
$210,147
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Doświadcz luksusu mieszkającego w wyjątkowo dobrze zaprojektowanych apartamentach położonych…
$160,313
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Inwestuj w luksus z naszych hotelowych nieruchomości koncepcji pokoju w Altıntas, powstające…
$376,567
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Położony w nowo powstającym centrum inwestycyjnym Antalya, Altıntas, te luksusowe mieszkania…
$147,812
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj wysokiej wartości projekt inwestycyjny w Altıntas, Antalya, ktory obejmuje 39 apartam…
$200,525
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj wysokiej jakości projekt inwestycyjny w Altıntas, Antalya, który obejmuje 39 apartame…
$200,525
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Zainwestuj w luksusowe nieruchomości hotelowe w Altıntas, nowym centrum mieszkalnym i inwest…
$376,567
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
39 apartamentów hotelowych i 88 apartamentów mieszkalnych. Ten luksusowy projekt, we współpr…
$201,269
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Odkryj uroki dobrze zaprojektowanych apartamentów w Altıntas, Aksu, jednym z szybkich centró…
$198,798
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj wysoko wartościowy projekt inwestycyjny w Altıntas, Antalya, z 39 apartamentami hotel…
$199,409
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Stylowe nieruchomości znajduje się w Altintas, nowoczesnym i szybko rozwijającym się obszarz…
$203,573
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Mieszkanie w Altintas, Turcja
Mieszkanie
Altintas, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Położony w obiecującym nowym centrum mieszkalnym w dzielnicy Antalya - po dzielnicy Altıntas…
$211,811
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Mieszkanie 1 pokój w Altintas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Altintas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Inwestuj w luksus z naszym hotelu pokój koncepcji nieruchomości w Altıntas, Antalya powstają…
$380,082
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Mieszkanie 2 pokoi w Altintas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Altintas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa rezydencja premium z basenem i garażem podziemnym, Altıntaş, Turcja Rezydencja oferuje…
$131,014
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