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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Aegean Region, Turcja

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Mugla
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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze do Wynajęcia w Bodrum Położona w projekcie The House Res…
$3,162
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z Widok na morze
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