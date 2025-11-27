Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Aegean Region, Turcja

Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Apartament do Wynajęcia w Queen Residence w Bodrum Gümbet Położony w centrum popu…
$827
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
Umeblowany Apartament z 2 Sypialniami w Kompleksie w Bodrum Bodrum, część prowincji Muğla, w…
$2,365
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
3 sypialnia nowoczesne i luksusowe w pełni umeblowane mieszkanie dostępne do długoterminoweg…
$748
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne 2-sypialnia Parter Apartament Wynajem nieruchomości w Altinkum - Przestronny Apar…
$534
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z Widok na morze
