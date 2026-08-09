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Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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