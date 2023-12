UTOPIA THALANG

Ban Kata, Tajlandia

od €123,293

72 m² 1

Poddaj się: 2017

Kata Ocean View Residences znajduje się w południowej części Phuket w Tajlandii. Stylowy, nowoczesny kompleks obejmuje 153 apartamenty z jedną, dwiema lub trzema sypialniami, jedną lub dwiema łazienkami, salonem, kuchnią, niektóre apartamenty mają jacuzzi. We wszystkich naszych projektach utrzymano zachodnie standardy, gwarantując ich popyt i łatwość wynajmu. Cechy konstrukcyjne obejmują importowane podłogi wykonane z drewna i laminatu, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i szklane drzwi tarasowe, aby zmaksymalizować przestrzeń życiową. Dostęp do dużych tarasów zapewnia szklane drzwi od podłogi do sufitu, które otwierają się, aby pokryć naturalne oświetlenie otoczenia i tropikalne krajobrazy. Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację z indywidualnym systemem sterowania, telewizję kablową / satelitarną z kablami, Wi - Wi-Fi, są również w pełni wyposażone w system alarmowy i gaśniczy. Centrum odnowy biologicznej ze spa, siłownią, programem wielofunkcyjnym i restauracją są również częścią kompleksu. Zakup mieszkania w Kata Ocean View będzie atutem, ponieważ będzie inwestycją i może zostać wynajęty za dodatkowy dochód. Nieruchomości do wynajęcia są bardzo popularne wśród emigrantów w Phuket, ale znalezienie jakości i stylowych mieszkań jest trudne. Wariant programu najmu Roczny dochód z wynajmu jest dzielony przez 70% dla właściciela i 30% dla firmy zarządzającej, opłata za usługę 60 THB mkw / miesiąc, usługi komunalne ( zużycie energii elektrycznej/) Woda i fundusz amortyzacji ( pojedyncza płatność ). Premie dla właścicieli Możliwość korzystania przez właściciela z sauny, łaźni lodowej, centrum fitness i autobusu na plażę Kata za darmo, a także dołączyć 10% zniżki na imprezy w ośrodku zdrowia.