Kompleks mieszkalny Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Stylowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Thalang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.
Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z przemyślanymi układami, położone w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą cieszyć się basenem, obszarze fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortowe i przyjemne środowisko życia.
Pierwsza faza obejmuje trzy budynki i klub, w sumie 411 apartamentów - studia, jeden, dwa i trzy sypialnie, od 26 m kw do 78 m kw.
Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.
Infrastruktura:
