Kompleks mieszkalny Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Stylowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Thalang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.

Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z przemyślanymi układami, położone w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą cieszyć się basenem, obszarze fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortowe i przyjemne środowisko życia.

Pierwsza faza obejmuje trzy budynki i klub, w sumie 411 apartamentów - studia, jeden, dwa i trzy sypialnie, od 26 m kw do 78 m kw.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.

Infrastruktura:

Wahadłowiec do Bang Tao Beach (8.8 km)

Baseny (60 metrów)

Siłownie

Przestrzeń współdziałania

Pokój dziecięcy

Sauna

Jacuzzi

Studio jogi

Parking

Stacje ładowania

Centrum handlowe rezydentów

Bieżnia

Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.