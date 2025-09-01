  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Kompleks mieszkalny Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Thalang, Tajlandia
od
$83,825
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 28086
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Thep Krasatti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Stylowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Thalang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.

Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z przemyślanymi układami, położone w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą cieszyć się basenem, obszarze fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortowe i przyjemne środowisko życia.

Pierwsza faza obejmuje trzy budynki i klub, w sumie 411 apartamentów - studia, jeden, dwa i trzy sypialnie, od 26 m kw do 78 m kw.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.

Infrastruktura:

  • Wahadłowiec do Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Baseny (60 metrów)
  • Siłownie
  • Przestrzeń współdziałania
  • Pokój dziecięcy
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Studio jogi
  • Parking
  • Stacje ładowania
  • Centrum handlowe rezydentów
  • Bieżnia
  • Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Thalang, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
