Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Rawai
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

wille
391
szeregowcy
4
bliźniaki
7
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
?✨ Luxurious Oasis Retreat with 3 Bedrooms in Scenic Wichit! ✨? Discover the epitome of…
$112,496
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rawai, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się