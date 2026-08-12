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Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Phuket
8
Choeng Thale
663
Si Sunthon
242
Rawai
228
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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest nowoczesny dom w kompleksie falistym z rozwiniętą infrastrukturą w jednym z…
$477,440
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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