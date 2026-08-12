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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Rawai
9
Patong
8
Pa Tong
8
Karon
7
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40 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 82 m² w Sakhu, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 82 m²
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$313,071
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Agencja
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Nieruchomości komercyjne 52 m² w Sakhu, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$198,533
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Nieruchomości komercyjne w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Karon, Tajlandia
KAT6906 Nowy Hotel na sprzedaż! Znajduje się w doskonałej lokalizacji na placu 15 Rai (8.78…
$7,99M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
PAT6347 Przytulny i mały kompleks hotelowy, z 17 pokojami, gdzie każdy gość będzie czuł się…
$1,20M
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Nieruchomości komercyjne 83 m² w Ban Bang Ku, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 83 m²
Ban Bang Ku, Tajlandia
Powierzchnia 83 m²
KOH22884 Wykaz przestrzeni handlowejTen komercyjny plac jest rzadką okazją do zabezpieczeni…
$339,394
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Nieruchomości komercyjne 116 m² w Thalang, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 116 m²
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 116 m²
MAI22607 Ta unikalna nieruchomość oferuje wyjątkową okazję dla osób poszukujących przestron…
$485,290
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Nieruchomości komercyjne 230 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 230 m²
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
RAW3596 Cena zaczyna się od 14,49 miliona Baht!Urocza architektura nowego kompleksu elitarn…
$438,375
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Nieruchomości komercyjne 421 m² w Choeng Thale, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 421 m²
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 421 m²
BAN22765 Rzadki dom wielofunkcyjny przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą idealnej r…
$1,21M
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Nieruchomości komercyjne 202 m² w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
KAT7296 To budynek położony w dzielnicy handlowej Kata. Na trzech piętrach są:3 apartamenty…
$363,636
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Nieruchomości komercyjne 658 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 658 m²
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 12
Powierzchnia 658 m²
NAI5244 Luksusowy Apart- Hotel z 12- 13 Luksusowe pokoje i duży parking, ogród, basen, itp.…
$1,97M
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Nieruchomości komercyjne w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Karon, Tajlandia
Sypialnie 9
KAR6864 Piękny hotel na sprzedaż w pobliżu Karon Beach!ChanoteLicencja hotelowa21 pokoi (w …
$1,22M
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Nieruchomości komercyjne 71 m² w Chalong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 71 m²
CHA6333 Odkryj rzadką okazję do posiadania wszechstronnego budynku handlowego w Chalong. Id…
$140,531
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Nieruchomości komercyjne 450 m² w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
KAR6062 Świetna okazja, by przedstawić swoich klientów. Restauracja ta działa od 8 lat w ba…
$1,33M
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Nieruchomości komercyjne 144 m² w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 144 m²
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 144 m²
PAT6448 Hotel na sprzeda?, w centrum rozwiniêtej infrastruktury. W odległości spaceru, wiel…
$1,50M
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Nieruchomości komercyjne 2 060 m² w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 2 060 m²
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 2 060 m²
PAT4623 40 sypialnie nowy hotel położony w NaNai drogi w pobliżu Makro Patong, jest 5 minut…
$2,27M
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Nieruchomości komercyjne 1 334 m² w Ban Nakok, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 1 334 m²
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 15
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 334 m²
CH22600 Ta w pełni ukończona rezydencja 7-piętrowa w samym sercu Soi Taeed oferuje wyjątkow…
$1,85M
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Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
PAT6849 Budynek komercyjny na sprzedaż!Szczegóły:Po przeciwnej stronie budynku znajduje się…
$708,685
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Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
PAT6176 Ten kompleks spa znajduje się w najbardziej znanym obszarze wyspy Phuket - Patong. …
$16,59M
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Nieruchomości komercyjne 3 200 m² w Ratsada, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 3 200 m²
Ratsada, Tajlandia
Powierzchnia 3 200 m²
KTH6811 Budynek komercyjny na sprzedaż w centrum wyspy Phuket!3 piętrapowierzchnia: 3,200 m…
$3,03M
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Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. w Pa Tong, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 390
Powierzchnia 30 000 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. …
$96,92M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów. w Ban Bang Thao, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów.
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 256
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150…
$44,53M
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Nieruchomości komercyjne 320 m² w Sakhu, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 320 m²
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
NAY6153 Ta wspaniała dzia ³ ka 2400 m kw. wraz z bungalowów i du ¿ym domem master w Nai Yan…
$1,34M
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Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Pa Khlok, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 1 100 m²
TAL7295 Jest to rezydencja, która posiada:5 willi trzypiętrowych zabezpieczony parking wewn…
$1,30M
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Nieruchomości komercyjne 270 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
RAW22441 Ten pięknie zaprojektowany trzypiętrowy dom sklepowy oferuje niesamowitą okazję za…
$481,493
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Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket. w Rawai, Tajlandia
Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 35 m²
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hote…
$147,000
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Nieruchomości komercyjne 115 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 115 m²
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 115 m²
Otwarta przestrzeń dla klas grupowych, możliwość organizowania szatni i recepcjiNadaje się d…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 62 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 62 m²
Kompaktowy pokój z otwartym układem i możliwością zorganizowania showcase.Nadaje się do: Bou…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Phuket, Tajlandia
Hotel
Phuket, Tajlandia
Pokoje 105
Liczba kondygnacji 7
Luksusowy 4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 105 pokoi, w pobliżu Central Phuket Floresta, Tajl…
$7,95M
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Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. w Phuket, Tajlandia
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii.
Phuket, Tajlandia
Pokoje 266
Liczba kondygnacji 9
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. Hotel p…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. w Karon, Tajlandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tajlandia
Pokoje 88
Liczba kondygnacji 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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