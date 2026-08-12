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Hotele na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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13 obiektów total found
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. w Pa Tong, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 390
Powierzchnia 30 000 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. …
$96,92M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów. w Ban Bang Thao, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów.
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 256
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150…
$44,53M
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Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket. w Rawai, Tajlandia
Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 35 m²
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hote…
$147,000
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TekceTekce
Hotel w Phuket, Tajlandia
Hotel
Phuket, Tajlandia
Pokoje 105
Liczba kondygnacji 7
Luksusowy 4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 105 pokoi, w pobliżu Central Phuket Floresta, Tajl…
$7,95M
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Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. w Phuket, Tajlandia
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii.
Phuket, Tajlandia
Pokoje 266
Liczba kondygnacji 9
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. Hotel p…
$10,28M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. w Karon, Tajlandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tajlandia
Pokoje 88
Liczba kondygnacji 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii w Karon, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii
Karon, Tajlandia
Pokoje 224
Powierzchnia 976 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii …
$49,93M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. w Pa Tong, Tajlandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 119
Liczba kondygnacji 6
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 119 pokoi, w pobliżu plaży Patong, prowincja Phuket.To współ…
$14,72M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. w Ban Bang Thao, Tajlandia
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 50
Liczba kondygnacji 5
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 50 pokoi, w pobliżu plaży Surin, Phuket, zaledwie 300 metrów…
$11,78M
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Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia w Pa Tong, Tajlandia
Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 98
Liczba kondygnacji 2
Hotel na sprzedaż, wielkość 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong w prowincji Phuket, zaledwie 26…
$41,21M
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Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 metrów. w Kamala, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 metrów.
Kamala, Tajlandia
Pokoje 179
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 me…
$38,18M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel ze 140 pokojami w pobliżu plaży Kata w Phuket w Tajlandii. w Karon, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel ze 140 pokojami w pobliżu plaży Kata w Phuket w Tajlandii.
Karon, Tajlandia
Pokoje 140
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 140 pokoi, w pobliżu plaży Kata, Phuket, 1 km. Jest to ho…
$23,55M
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. w Thalang, Tajlandia
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Thalang, Tajlandia
Pokoje 75
Liczba kondygnacji 3
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 75 pokoi, w pobliżu lotniska Phuket, zaledwie 2 km.   Ho…
$9,42M
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Typy nieruchomości w Phuket.

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