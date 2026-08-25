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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

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hotele
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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
PAT6176 Ten kompleks spa znajduje się w najbardziej znanym obszarze wyspy Phuket - Patong. …
$16,60M
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Nieruchomości komercyjne 2 060 m² w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 2 060 m²
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 2 060 m²
PAT4623 40 sypialnie nowy hotel położony w NaNai drogi w pobliżu Makro Patong, jest 5 minut…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
PAT6849 Budynek komercyjny na sprzedaż!Szczegóły:Po przeciwnej stronie budynku znajduje się…
$720 671
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Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
PAT6347 Przytulny i mały kompleks hotelowy, z 17 pokojami, gdzie każdy gość będzie czuł się…
$1,22M
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Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. w Pa Tong, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 390
Powierzchnia 30 000 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. …
$96,92M
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Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia w Pa Tong, Tajlandia
Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 98
Liczba kondygnacji 2
Hotel na sprzedaż, wielkość 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong w prowincji Phuket, zaledwie 26…
$41,21M
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TekceTekce
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. w Pa Tong, Tajlandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 119
Liczba kondygnacji 6
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 119 pokoi, w pobliżu plaży Patong, prowincja Phuket.To współ…
$14,72M
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