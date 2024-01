New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand

Phuket, Tajlandia

W pełni umeblowane luksusowe apartamenty położone w Kamali, w odległości kilku minut ’ spacerem od plaży Kamala. Naturalny wodospad w projekcie. Spacerując drogą do ogrodu na szczycie góry, z widokiem na morze na plażę Kamala i ciesz się świeżą atmosferą. Compex składa się z 14 budynków (winda w każdym budynku), dużego wspólnego ogrodu, holu, całodobowej recepcji, 2 basenów komunalnych, klubu, pokoju rekreacyjnego, fitness i spa, restauracje i bary, transfer busem, parking na 80 samochodów, całodobowa ochrona z systemem CCTV. Oferuje 7 rodzajów pokoi: Typ A: 28 m2 z widokiem na ogród lub wodospad Typ B / B +: 38 m2 z widokiem na ogród, basen lub morze Typ C: 38 m2 z widokiem na ogród, basen lub morze Typ D: 35,8 m2 z widokiem na morze Typ E: 38 m2 z widokiem na ogród, basen lub morze Typ F: 38 m2 z widokiem na ogród, basen lub morze Zalety 1 - Oferta 6% gwarancji wynajmu w ciągu pierwszych 3 lat (dostępna w pokoju typu A, C) i (pokój typu F 1. piętro budynku 4 i 5) Bezpłatny okres pobytu 30 dni w roku Brak wspólnych opłat Po zakończeniu gwarancji wynajmu będzie opcja puli wynajmu 50/50 na 7 lat (okres bezpłatnego pobytu 30 dni w roku) 2 - Oferta opcji puli do wynajęcia 50/50 na 10 lat (dostępna w pokoju typu B, B + i D) Bezpłatny okres pobytu 30 dni w roku Wspólna opłata 60 THB / za m2 3 - Oferta opcji puli do wynajęcia 50/50 na 10 lat (dostępna w pokoju typu E&F) Elastyczna opcja życia Wspólna opłata 60 THB / za m2 Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kamala jest jednym z popularnych miejsc dla rodzin i długoterminowych gości w Phuket, Kamala Beach to obiektywnie piękna piaszczysta plaża dla każdego tropikalnego przeżycia, które pragniesz, położone pośrodku zachodniego wybrzeża Phuket. Spokojna plaża, spokojna, relaksująca atmosfera, idealne zachody słońca i słynie z domów wakacyjnych gwiazd wzdłuż “ Millionaire ”. Jest także domem dla tajlandzkiego pałacu dynastii, dlatego też Kamala Bay jest również znana jako “ The Royal Bay ”. Kamala jest domem dla kilku najbardziej ekskluzywnych kurortów na wyspie, od luksusowych hoteli po rodzinne kurorty, od brzegu, a także wiele restauracji. Do plaży można łatwo dojechać z lotniska w Phuket, zaledwie 35 minut jazdy samochodem, a inne atrakcje turystyczne znajdują się w pobliżu.