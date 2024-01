THE 88 CONDO HUAHIN

Phuket, Tajlandia

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Ozone Lagunia Condominium to nowy premium kondominium położony w Lagunie, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów wyspy. Projekt znajduje się pod adresem 88, Cherngtalay, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia. Kondominium składa się z dwóch 7-piętrowych budynków ze 164 przestronnymi mieszkaniami o powierzchni od 41 mkw. do 88 mkw. Wszystkie apartamenty dysponują salonem, jadalnią, kuchnią i balkonami. W trzecim budynku kompleksu znajduje się 7 sklepów detalicznych. Kompleks otoczony jest malowniczym naturalnym krajobrazem z widokiem na pole golfowe Laguna Phuket, góry i zielenie. Restauracje, Porto de Phuket i Boat Avenue, Villa Market i supermarkety Lotus, Laguna Golf Club, słynne na całym świecie kluby plażowe Xana i Catch znajdują się 5-10 minut jazdy od kompleksu, Park wodny Blue Tree. RÓWNIEŻ LCD: - Telewizja kablowa - fitness - Ogród - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Basen - Strefa jogi - winda Zadzwoń do nas, a z przyjemnością pomożemy Ci kupić nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!