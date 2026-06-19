Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Samui
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Ko Samui, Tajlandia

;
wille
89
4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks willi z basenami, Samui, Tajlandia Oferujemy wille z basenami i miejscami parkingo…
$296,132
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 514 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui…
$815,206
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks willi z basenami w pobliżu Fisherman's Village, Samui, Tajlandia Oferujemy wille z…
$358,017
Zostaw prośbę
Value OneValue One
Willa 3 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 1
Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand We offer a villa wit…
$408,991
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ko Samui, Tajlandia

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się