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Domy nad morzem na sprzedaż w Ko Samui, Tajlandia

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wille
89
3 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Baan Lamai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Baan Lamai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Elitarna willa z panoramicznym widokiem na morze, Lamai, Koh Samui!Złożona infrastrukturaPro…
$530,445
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja do zainwestowania w luksusową willę z widokiem na morze, która zapewni wyso…
$317,601
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 6 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 514 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui…
$815,206
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Parametry nieruchomości w Ko Samui, Tajlandia

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