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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

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Patong
4
Pa Tong
4
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/8
Włoski Coastal- Style Resort Residence w PhuketNowoczesny ośrodek mieszkalny przeznaczony do…
$118,118
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Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

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