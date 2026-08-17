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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tarragones, Hiszpania

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Salou, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Salou, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
GA- V001429. Hotel nad jeziorem Garda w SaloPołożony w malowniczej lokalizacji na brzegu zat…
$7,62M
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Commercial real estate in Tarragona w Tarragona, Hiszpania
Commercial real estate in Tarragona
Tarragona, Hiszpania
Powierzchnia 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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