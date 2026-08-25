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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w la Selva, Hiszpania

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Lloret de Mar
10
Tossa de Mar
4
15 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 38 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 38 m²
Pomieszczenia handlowe w obszarze Fenals w Lloret de Mars.Całkowita powierzchnia wynosi 38 m…
$163 201
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Nieruchomości komercyjne 3 930 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 930 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 930 m²
Lokale handlowe na Costa Brava.Powierzchnia 3930 metrów kwadratowych. na dwóch piętrach.Obec…
$24,10M
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Nieruchomości komercyjne 170 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 170 m²
Powierzchnia handlowa 170m2 w centrum Lloret de Mar (Girona), w obszarze Wenecji, składa się…
$185 906
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Nieruchomości komercyjne 9 500 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 9 500 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 9 500 m²
Szanse inwestycyjne w dobrze ugruntowanej nieruchomości hotelowej ze stabilnym dochodem i pr…
$22,95M
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Nieruchomości komercyjne 560 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 560 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 67
Powierzchnia 560 m²
Ten model biznesowy opisuje zamierzone wykorzystanie nieruchomości z działalnością główną w …
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 730 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 730 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 730 m²
Duży pokój na sprzedaż w obszarze Fenals Lloret de Mar. Powierzchnia biurowa o powierzchni o…
$437 145
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 3 092 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 092 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 092 m²
Możliwość inwestycji na Costa BravaHotel położony jest w samym sercu Lloret de Mar, zaledwie…
$5,75M
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Nieruchomości komercyjne 2 174 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 174 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 2 174 m²
Lokale handlowe w Lloret de Mar na Costa Brava. Z imponującą fasadą ponad 45 metrów i dużych…
$1,28M
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Nieruchomości komercyjne 660 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 660 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 660 m²
Na sprzedaż budynek mieszkalny w centrum Lloret de Mar z projektem odbudowy na Costa Brava. …
$1,41M
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Nieruchomości komercyjne 1 265 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 265 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 265 m²
Hotel do renowacji w mieście Tossa de Mar na Costa Brava. Położony w samym sercu miasta. Ł…
$1,80M
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Nieruchomości komercyjne 355 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 355 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 355 m²
Budynek pod rekonstrukcją w centrum Lloret de Mar na Costa Brava. Położony w drugiej linii m…
$871 433
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Commercial real estate by the sea, Barcelona w Tossa de Mar, Hiszpania
Commercial real estate by the sea, Barcelona
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 542 m²
Commercial premises in the Barcelona region with a tenant - Dia supermarket. The object is l…
$867 256
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Sklep 3 233 m² w Blanes, Hiszpania
Sklep 3 233 m²
Blanes, Hiszpania
Powierzchnia 3 233 m²
Commercial real estate with the tenant Consum - one of the largest networks of supermarkets …
$3,13M
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Nieruchomości komercyjne 3 100 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 100 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 100 m²
Hotel 2 gwiazdki w Lloret de Mar na Costa Brava. Liczba pokoi to 70. Budynek zbudowany jest …
$3,25M
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Hotel 1 600 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 600 m²
Przytulny, rodzinny hotel, po raz pierwszy został otwarty w 1970 roku i działając na teraźni…
$1,31M
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