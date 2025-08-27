Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Pizarra, Hiszpania

6 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Pizarra, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Pizarra, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 589 m²
Położony w bogatych zielonych dolinach, zagnieżdżony komfortowo między Alorą i Pizarra, ten …
$3,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Pizarra, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Pizarra, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Ten finca ustawiony w pozycji podniesionej ma imponujące widoki na góry wokół niego. Ogród j…
$526,903
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 6 pokojów w Pizarra, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Pizarra, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 371 m²
Na sprzedaż: charakterystyczny i autentyczny hiszpański finca zaledwie 15 minut od tętniącej…
$526,903
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Pizarra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Pizarra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nieruchomości jeździeckie z zapierającymi dech w piersiach Mountain Views - Alora / Pizarra …
$531,586
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
