  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante

Orihuela, Hiszpania
od
$414,384
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27870
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor na Costa Blanca

Położony na wyższym terenie Dehesa de Campoamor, w bliskiej odległości od mariny i słynnych plaż Cala de Campoamor oraz Platja de La Glea, ten kompleks mieszkalny oferuje urocze śródziemnomorskie schronienie z kilometrami nieskazitelnych piaszczystych plaż i krystalicznie czystymi wodami. Ponadto, region ten przyciąga miłośników golfa, oferując jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych klubów golfowych na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, z całorocznymi możliwościami gry.

Kompleks otoczony jest bujną zielenią i sąsiaduje z rezerwatem przyrody o znaczącym znaczeniu ekologicznym. Bliskie nadmorskie miasta takie jak Torrevieja, Orihuela, Alicante i Cartagena oferują bogactwo usług i atrakcji rekreacyjnych, wzbogacając doświadczenie mieszkańców i odwiedzających.Lotniska w Alicante i Murcji są oddalone o zaledwie 35 do 50 minut jazdy, a stacja autobusowa w Dehesa de Campoamor łączy kompleks z wszystkimi głównymi miastami w regionie.

Otoczony malowniczymi zielonymi przestrzeniami, kompleks oferuje idealne warunki do spacerów i aktywności sportowych. Jego imponująca fasada i rozległe ogrody tworzą zachwycającą atmosferę na terenie posesji. Mieszkania na sprzedaż w Alicante, każde z nich posiadają przestronne tarasy z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze. Dodatkowo, strefy wspólne oferują ogrody, odkryty basen oraz duży kryty podgrzewany basen do całorocznego korzystania.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru apartamentu, który najlepiej odpowiada ich preferencjom, począwszy od mieszkań z 2 lub 3 sypialniami, poprzez penthousy, aż po lokale na parterze z prywatnymi ogrodami. Wszystkie te przestrzenie mieszkalne są wyposażone w obszerne tarasy, nowoczesne kuchnie z dużą ilością szafek oraz wysokiej jakości sprzęt AGD.


ALC-00238

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$547,411
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$847,604
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$671,020
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$370,827
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Hiszpania
od
$414,384
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$482,664
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
la Nucia, Hiszpania
od
$374,359
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$4,34M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje