Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Girones
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Girones, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Girona, Hiszpania
Willa
Girona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 200 m²
Masia XVII wieku, 15 km od drugiego co do wielkości miasta Katalonia - Girona i 20 km od Cos…
$3,01M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się