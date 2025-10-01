Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w El Rosario, Hiszpania

4 obiekty total found
Willa w Las Rosas, Hiszpania
Willa
Las Rosas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
AdriastarAdriastar
Willa w Las Rosas, Hiszpania
Willa
Las Rosas, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Wspaniała willa z widokiem na morze. Willa posiada 5 sypialni i 4 łazienki, znajduje się w d…
$3,52M
Parametry nieruchomości w El Rosario, Hiszpania

