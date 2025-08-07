Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. el Camp de Morvedre
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w el Camp de Morvedre, Hiszpania

2 pokojowe
7
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$317,122
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$305,548
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$312,493
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w el Camp de Morvedre, Hiszpania

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się