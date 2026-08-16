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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cuenca, Hiszpania

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sierra Nevada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sierra Nevada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5
Apartament premium w Sierra Nevada, oferujący wspólną saunę i zapierające dech w piersiach w…
$395,491
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w El Madronal, Hiszpania
Willa
El Madronal, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 050 m²
Ta wspaniała willa może być twoja. Idealny zarówno dla luksusowego życia, jak i inwestycji. …
$5,20M
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Willa w Campillo de Altobuey, Hiszpania
Willa
Campillo de Altobuey, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 338 m²
Spectacular house with a surface area of 838 m², of which 338 m² are housing and a plot of 2…
$488,014
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Parametry nieruchomości w Cuenca, Hiszpania

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