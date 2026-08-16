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Biznes na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
13
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1 obiekt total found
Gotowy biznes 70 m² w Adeje, Hiszpania
Gotowy biznes 70 m²
Adeje, Hiszpania
Sypialnie -1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Niedawno odnowiony, w pełni operacyjny nieruchomości handlowej na sprzedaż w San Eugenio. Ob…
$323,209
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