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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Baix Llobregat, Hiszpania

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 198 m² w Castelldefels, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 198 m²
Castelldefels, Hiszpania
Powierzchnia 198 m²
Lokale handlowe w mieście Castelldefels na Costa Garraf.Całkowita powierzchnia wynosi 198 me…
$410,305
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Nieruchomości komercyjne 950 m² w Viladecans, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 950 m²
Viladecans, Hiszpania
Powierzchnia 950 m²
Przedmieścia handlowe w mieście Viladecans na przedmieściach Barcelony.Położony na pierwszym…
$683,108
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Hotel 4 736 m² w Sant Joan Despi, Hiszpania
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Hiszpania
Pokoje 80
Powierzchnia 4 736 m²
Liczba kondygnacji 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Nieruchomości komercyjne 562 m² w Castelldefels, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 562 m²
Castelldefels, Hiszpania
Powierzchnia 562 m²
Pomieszczenia handlowe w drugiej linii morza w mieście Castelldefels na Costa Garraf.Powierz…
$1,39M
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