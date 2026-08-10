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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baix Ebre, Hiszpania

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2 obiekty total found
Willa w el Perello, Hiszpania
Willa
el Perello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
W odległości 100 metrów od plaży w Perello, Terragona, na wybrzeżu Costa Dorada, bardzo cich…
$705,088
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Mieszkanie 4 pokoi w Deltebre, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Deltebre, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty turystyczne na sprzedaż w Deltebre działające od 1995 roku. Znajduje się w odleg…
$208,105
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Parametry nieruchomości w Baix Ebre, Hiszpania

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