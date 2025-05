Apart hotel Neskuchnyy sad

Neskuchnyy smutny Hotel Complex Składa się z 2 domów o wysokości 10 pięter.

Efektywna energetycznie wentylowana fasada jest używana w okładzinach ścian budynków.

Wszystkie domy zostały urządzone z projektantami wejścia i nowoczesne windy zostały zainstalowane. Projekt oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie planowania: apartamenty są dostępne zarówno w stylu klasycznym, jak i europejskim.

Są one wynajmowane bez wykończenia i o wysokości sufitu 2,7 metra.

Pokoje kompleksu hotelowego oferują unikalny widok na szczyty górskie i Morze Czarne.

Krajobraz został przeprowadzony na wewnętrznym zamkniętym terytorium projektu.

Infrastruktura kompleksu obejmuje: teren rekreacyjny z przestronnym odkrytym basenem, nowoczesny kompleks SPA z szeroką gamą zabiegów kosmetycznych i wellness, przestronną siłownię z wyposażeniem spełniającym wysokie standardy międzynarodowe, całodobową recepcję i usługi concierge w celu rozwiązania wszelkich problemów 24 / 7, butiki znanych marek i restauracja.

Dla dzieci zapewnione jest centrum dla dzieci z różnorodnymi programami edukacyjnymi i rozrywkowymi. Kompleks posiada podziemny parking z profesjonalnymi parkingowymi i nadzoru wideo.

Projekt znajduje się w dzielnicy Adler. Infrastruktura jest dobrze rozwinięta, w odległości spaceru: sklepy, kawiarnie, bankomaty, instytucje medyczne, szkoły, przedszkola.

W 15 minut transportu publicznego można dostać się do Sochi International Airport, 30 minut do centralnego nabrzeża, 45 minut do kurortu Krasnaya Polyana.

Wyjazd jest możliwy do inspekcji i zakończenia DDU w biurze Partnerów w Soczi!