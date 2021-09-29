Wioska domków Levada 2

Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.



Wioska znajduje się w dzielnicy Vsevolozhsky, 30 km od CAD. Można dostać się do niego przy autostradzie Sortavala lub na autostradzie Leningrad. W odległości krótkiego spaceru od miejscowości Matoksa znajduje się przystanek, do którego autobusy regularnie odjeżdżają od metra w Petersburgu. Istnieje również kilka ośrodków rekreacyjnych, świątyń, Muzeum zabawek radzieckich i unikalnej hodowli sera.



W miejscowości Leskolovo, która znajduje się dziesięć minut samochodem, znajduje się cały zestaw użytecznej infrastruktury. Są to różne sklepy, małe centra handlowe, kawiarnie, przedszkola i szkoły, apteki i kliniki ambulatoryjne, centrum obsługi samochodów, żłobek ogrodowy, a nawet skate park. Do "MEGA Parnassus", jak również do obwodnicy drogi, 30 km.



Fani rekreacji wodnej docenią bliskość odpowiednich do pływania jezior Nurzynjärvi i Valkijärvi. Ponadto, możliwości aktywnego wypoczynku rodzinnego są oferowane przez kurorty "Okhta Park" i "Northern Slope", ekopark "Zubrovnik", centrum turystyczne "Emerald Lake", stoki narciarskie na podstawie "SKA" i centrum szkoleniowe "Kavgolovo". Trudno zostać w domu z takim środowiskiem!



Twoja wolność jest nieograniczona w wyborze technologii budowlanych i rozwiązań krajobrazowych, działki mają płaską ulgę i prostokątny kształt. Dla każdej partii w miejscowości zostanie przydzielona energia elektryczna o mocy 15 kW, droga z asfaltowym chodnikiem, system odprowadzania wody.



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów



Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!

5 obszarów rozwoju w Sankt Petersburgu i LO

→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora

→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony



Przestań marzyć - przenieś kraj teraz! Twój wymarzony dom jest bardzo blisko! Zadzwoń!

Sekcja 105. Numer katastralny 1: 47: 07: 0120001: 3381