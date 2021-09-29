  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Kujvozovskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Levada 2

Wioska domków Levada 2

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$36,933
;
14
Zostawić wniosek
ID: 33154
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5215
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Kujvozovskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.

Wioska znajduje się w dzielnicy Vsevolozhsky, 30 km od CAD. Można dostać się do niego przy autostradzie Sortavala lub na autostradzie Leningrad. W odległości krótkiego spaceru od miejscowości Matoksa znajduje się przystanek, do którego autobusy regularnie odjeżdżają od metra w Petersburgu. Istnieje również kilka ośrodków rekreacyjnych, świątyń, Muzeum zabawek radzieckich i unikalnej hodowli sera.

W miejscowości Leskolovo, która znajduje się dziesięć minut samochodem, znajduje się cały zestaw użytecznej infrastruktury. Są to różne sklepy, małe centra handlowe, kawiarnie, przedszkola i szkoły, apteki i kliniki ambulatoryjne, centrum obsługi samochodów, żłobek ogrodowy, a nawet skate park. Do "MEGA Parnassus", jak również do obwodnicy drogi, 30 km.

Fani rekreacji wodnej docenią bliskość odpowiednich do pływania jezior Nurzynjärvi i Valkijärvi. Ponadto, możliwości aktywnego wypoczynku rodzinnego są oferowane przez kurorty "Okhta Park" i "Northern Slope", ekopark "Zubrovnik", centrum turystyczne "Emerald Lake", stoki narciarskie na podstawie "SKA" i centrum szkoleniowe "Kavgolovo". Trudno zostać w domu z takim środowiskiem!

Twoja wolność jest nieograniczona w wyborze technologii budowlanych i rozwiązań krajobrazowych, działki mają płaską ulgę i prostokątny kształt. Dla każdej partii w miejscowości zostanie przydzielona energia elektryczna o mocy 15 kW, droga z asfaltowym chodnikiem, system odprowadzania wody.

Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów

Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!
5 obszarów rozwoju w Sankt Petersburgu i LO
→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora
→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony

Przestań marzyć - przenieś kraj teraz! Twój wymarzony dom jest bardzo blisko! Zadzwoń!
Sekcja 105. Numer katastralny 1: 47: 07: 0120001: 3381

Lokalizacja na mapie

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$27,222
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$62,845
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$33,674
Wieś domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$34,216
Państwo przegląda
Wioska domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$36,933
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Pokaż wszystko Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$65,071
Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat Leningradu16 km od RAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.→ Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w k…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$22,563
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$105,428
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje