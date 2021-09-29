Wioska domków Otradnaa buhta 20

Plot na brzegu jeziora Otradnoe

Lokalizacja:

Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.

→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 minut jazdy samochodem w miejscowości Gromovo: szpital, przedszkola, przedszkola i szkoły, poczta, kawiarnie i sklepy, biura bankowe i pocztowe, MFC, wydanie punktu "Yandex Market"



Środowisko naturalne:

→ Jezioro pocieszające, las sosnowy



Komunikacja i infrastruktura wsi

→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)

→ Pipeline

Punkty kontrolne, ochrona.

→ Część wypoczynkowa, molo, poślizg do łodzi

→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody

→ Światła uliczne

→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową "Greenline"



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 6 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Możliwa prezentacja online Strona 149. Numer katastralny 1: 47: 03: 0802001: 547