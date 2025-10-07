Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Madera, Portugalia

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
13 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 4 pokoi
Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 829 m²
Liczba kondygnacji 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Santa Cruz, Portugalia
Dom 4 pokoi
Santa Cruz, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$995,251
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$919,143
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$731,802
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$747,024
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
The traditional style villa located at the top of the Palheiro Village condominium, one of t…
$503,480
Zostaw prośbę
Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$643,986
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Ta nowoczesna i wysokiej jakości Madera Diamond Estates   projekt znajduje się na zboczu Fun…
$2,69M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Ribeira Brava, Portugalia
Willa
Ribeira Brava, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Zupełnie nowa dwupiętrowa willa. Na górnej i nbsp; na piętrze znajdują się trzy sypialnie z …
$702,530
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$878,163
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$689,650
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$643,986
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Madera.

wille

Parametry nieruchomości w Madera, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
