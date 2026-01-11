Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Machico
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Machico, Portugalia

15 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 4 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
4-sypialna willa z 205 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem i widokiem na mo…
$1,45M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 4 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
4-sypialna willa z 205 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem i widokiem na mo…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 3 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Jednogwiazdkowy 3-pokojowa willa z 260 m2 powierzchni budowlanej brutto, basen, ogród, grill…
$1,45M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Dom 2 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 2 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
2-sypialna willa w ruinach, do renowacji, w malowniczej okolicy Ribeira Seca, w gminie Machi…
$68,647
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Machico, Portugalia
Dom 5 pokojów
Machico, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Oddzielony 5 + 1 sypialnia willa o łącznej powierzchni 227 m2, położony na działce ziemi z 1…
$2,04M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Machico, Portugalia
Dom 5 pokojów
Machico, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Oddzielony 5 + 1 sypialnia willa o łącznej powierzchni 227 m2, położony na działce ziemi z 1…
$2,04M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 3 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Jednogwiazdkowy 3-pokojowa willa z 260 m2 powierzchni budowlanej brutto, basen, ogród, grill…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 4 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
4-sypialna willa z 205 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem i widokiem na mo…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Machico, Portugalia
Dom 5 pokojów
Machico, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Oddzielony 5 + 1 sypialnia willa o łącznej powierzchni 227 m2, położony na działce ziemi z 1…
$2,04M
Zostaw prośbę
CultureCulture
Dom 3 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 3 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Jednogwiazdkowy 3-pokojowa willa z 260 m2 powierzchni budowlanej brutto, basen, ogród, grill…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 2 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
2-sypialna willa w ruinach, do renowacji, w malowniczej okolicy Ribeira Seca, w gminie Machi…
$68,757
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Machico, Portugalia
Dom 5 pokojów
Machico, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Oddzielony 5 + 1 sypialnia willa o łącznej powierzchni 227 m2, położony na działce ziemi z 1…
$2,04M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 2 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
2-sypialna willa w ruinach, do renowacji, w malowniczej okolicy Ribeira Seca, w gminie Machi…
$68,757
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 3 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Jednogwiazdkowy 3-pokojowa willa z 260 m2 powierzchni budowlanej brutto, basen, ogród, grill…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Machico, Portugalia
Dom 4 pokoi
Machico, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
4-sypialna willa z 205 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem i widokiem na mo…
$1,46M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Machico, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się