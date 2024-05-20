  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Poznań
  4. Kompleks mieszkalny Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji

Kompleks mieszkalny Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji

Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
;
3
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32750
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Miasto
    Poznań

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Nowy etap jednej z najbardziej popularnych inwestycji w Poznaniu!
Projekt obejmuje ponad 125 zróżnicowanych mieszkań – od 1 do 5 pokoi, o powierzchniach od 28,73 m² do 76,23 m².
Dla mieszkań na parterze zaprojektowano prywatne ogródki o powierzchni od 15,35 m² do 77,05 m², tworzące idealną przestrzeń do relaksu.

Komfort życia i doskonała lokalizacja

Inwestycja wyróżnia się znakomitą komunikacją – zarówno samochodową, jak i autobusową – z centrum Poznania.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się także linie tramwajowe, które zapewniają szybki dojazd do wszystkich części miasta.

Otoczenie pełne zieleni, w pobliżu liczne tereny rekreacyjne, a także pełna infrastruktura – sklepy, szkoły, przedszkola oraz punkty usługowe – sprawiają, że to miejsce doskonale odpowiada na potrzeby rodzin i osób aktywnych zawodowo.

To już trzeci etap popularnej inwestycji, cenionej przez klientów za funkcjonalność, jakość wykonania i atrakcyjną lokalizację.

DODATKOWE INFORMACJE

Ceny miejsc postojowych i komórek lokatorskich (zakup nie jest obowiązkowy):

  • Miejsce w hali garażowej – 43 000 PLN brutto

  • Miejsce naziemne – 30 000 PLN brutto

  • Komórka lokatorska – 3 000 PLN/m² brutto

Zakończenie budowy budynków A i B – styczeń 2026 r.

To inwestycja, która łączy wygodę miejskiego życia z komfortem przestrzeni i bliskością natury. Idealny wybór dla osób szukających nowego mieszkania w dobrze skomunikowanej części Poznania.

Lokalizacja na mapie

Poznań, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Polska
od
$324,712
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Warszawa, Polska
Cena na żądanie
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polska
od
$111,497
Apartamentowiec Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastów, Polska
od
$206,497
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polska
od
$111,497
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Termin realizacji: 2024. W tej cenie dostępnych jest obecnie kilka mieszkań Ceny: 448 227 zł - 676 ​​592 zł W ramach inwestycji do użytku oddanych zostanie 39 mieszkań o powierzchniach od 24 m 2 do 58,50 m 2 wraz z miejscami parkingowymi. Na zewnątrz winda osobowa i infrastruktur…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
TOP TOP
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Apartamentowiec Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznań, Polska
od
$119,224
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codzie…
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznań, Polska
od
$79,755
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny kompleks mieszkalny w spokojnej i zielonej części Poznania. Zostanie on uruchomiony w pierwszym kwartale 2024 r. Położony w okolicy ulicy Selawy w okolicy Naramovice, w pobliżu rezerwatu naturalnego Zhuravinec w pobliżu rzeki Varta.Do centrum Poznania tylko 15 minut samochodem, w …
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Polska
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wyświetlić wszystkie publikacje