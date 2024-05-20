Kompleks mieszkalny Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji

Nowy etap jednej z najbardziej popularnych inwestycji w Poznaniu!

Projekt obejmuje ponad 125 zróżnicowanych mieszkań – od 1 do 5 pokoi, o powierzchniach od 28,73 m² do 76,23 m².

Dla mieszkań na parterze zaprojektowano prywatne ogródki o powierzchni od 15,35 m² do 77,05 m², tworzące idealną przestrzeń do relaksu.

Komfort życia i doskonała lokalizacja

Inwestycja wyróżnia się znakomitą komunikacją – zarówno samochodową, jak i autobusową – z centrum Poznania.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się także linie tramwajowe, które zapewniają szybki dojazd do wszystkich części miasta.

Otoczenie pełne zieleni, w pobliżu liczne tereny rekreacyjne, a także pełna infrastruktura – sklepy, szkoły, przedszkola oraz punkty usługowe – sprawiają, że to miejsce doskonale odpowiada na potrzeby rodzin i osób aktywnych zawodowo.

To już trzeci etap popularnej inwestycji, cenionej przez klientów za funkcjonalność, jakość wykonania i atrakcyjną lokalizację.

DODATKOWE INFORMACJE

Ceny miejsc postojowych i komórek lokatorskich (zakup nie jest obowiązkowy):

Miejsce w hali garażowej – 43 000 PLN brutto

Miejsce naziemne – 30 000 PLN brutto

Komórka lokatorska – 3 000 PLN/m² brutto

Zakończenie budowy budynków A i B – styczeń 2026 r.

To inwestycja, która łączy wygodę miejskiego życia z komfortem przestrzeni i bliskością natury. Idealny wybór dla osób szukających nowego mieszkania w dobrze skomunikowanej części Poznania.