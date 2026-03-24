  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Mieszkanie w nowym budynku Class 11

Mieszkanie w nowym budynku Class 11

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$120,476
VAT
BTC
1.4330414
ETH
75.1118249
USDT
119 113.0313561
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35032
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2027
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    5
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Klasa 11 - Nowoczesny budynek mieszkalny w sercu Famagusta, Çanakkale 🏙

Klasa 11 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w wysoce pożądanym obszarze Canakkale Famagusta, łączący styl życia w mieście, wygodę i silny potencjał inwestycyjny.

Po sukcesie poprzednich projektów klasy, rozwój ten oferuje wysokiej jakości apartamenty w centrum miasta, idealne zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.

-

🏡 O projekcie

Nowoczesny budynek mieszkalny z funkcjonalnymi układami i elegancką konstrukcją:

• 2 + 1 apartamenty
• Podłogi 1- 4: 4 apartamenty na piętro (70 m2)
• 5. piętro: 2 + 1 penthouses (90 m2 + 55 m2 taras)
• компактный и wydajny format budynku

Zaprojektowane do celów miejskich i inwestycyjnych.

-

🛠 Funkcje mieszkania

Apartamenty wykończone są wysokiej jakości materiałami:

• szeroki wybór ceramiki podłogowej
• najwyższej jakości płytki łazienkowe i urządzenia sanitarne
• umywalki w stylu Hiltona
• szafki kuchenne o pełnej wysokości (dostępne opcje kolorów)
• Marmerite blaty
• budowa szaf w pokojach
• Okna z PCV / aluminium z podwójną szybą
• system ciśnienia wody i podgrzewacz wody
• centralna infrastruktura telewizji satelitarnej i internetu
• usługi konserwacji po dostawie

-

📍 Lokalizacja

Położony w jednym z najbardziej centralnych i востребованныВ obszarów - Çanakkale, Famagusta.

W odległości spaceru:

🎓 Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski (UGW)
🛍 CityMall i obszary handlowe
🏥 szpitale i szkoły
🏢 węzły biznesowe
🚗 główne trasy transportowe
🏖 minuty do plaż Famagusta

Obszar znany jest z wysokiego zapotrzebowania na wynajem, co czyni go idealnym dla inwestorów.

-

💰 Warunki inwestycji

• depozyt: 5000 funtów / €/ $
• zaliczka: 35%
• plan raty: do 3 lat, bez odsetek

📅 Zakończenie: grudzień 2027

-

Klasa 11 to idealne połączenie centralnej lokalizacji, nowoczesnego życia i silnego potencjału inwestycyjnego. 📈✨

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Green & Blue
Yialousa, Cypr Północny
od
$258,374
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Akanthou, Cypr Północny
od
$150,718
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Cypr Północny
od
$245,211
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Kalogreia, Cypr Północny
od
$196,313
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Cypr Północny
od
$102,418
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Class 11
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$120,476
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$139,952
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$204,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony na wschodzie Kyrenii, ten projekt koncepcyjny przynosi Bahamy do Ciebie. Dzięki nowoczesnej i unikalnej konstrukcji, różnych typów i wszystkich udogodnień ma do zaoferowania Bahamy Homes jest z pewnością naoczny łapacz.Położony w najbardziej zielonej i najpiękniejszej części Cypru, …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się