Mieszkanie w nowym budynku Class 11

Klasa 11 - Nowoczesny budynek mieszkalny w sercu Famagusta, Çanakkale 🏙
Klasa 11 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w wysoce pożądanym obszarze Canakkale Famagusta, łączący styl życia w mieście, wygodę i silny potencjał inwestycyjny.
Po sukcesie poprzednich projektów klasy, rozwój ten oferuje wysokiej jakości apartamenty w centrum miasta, idealne zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.
-
🏡 O projekcie
Nowoczesny budynek mieszkalny z funkcjonalnymi układami i elegancką konstrukcją:
• 2 + 1 apartamenty
• Podłogi 1- 4: 4 apartamenty na piętro (70 m2)
• 5. piętro: 2 + 1 penthouses (90 m2 + 55 m2 taras)
wydajny format budynku
Zaprojektowane do celów miejskich i inwestycyjnych.
-
🛠 Funkcje mieszkania
Apartamenty wykończone są wysokiej jakości materiałami:
• szeroki wybór ceramiki podłogowej
• najwyższej jakości płytki łazienkowe i urządzenia sanitarne
• umywalki w stylu Hiltona
• szafki kuchenne o pełnej wysokości (dostępne opcje kolorów)
• Marmerite blaty
• budowa szaf w pokojach
• Okna z PCV / aluminium z podwójną szybą
• system ciśnienia wody i podgrzewacz wody
• centralna infrastruktura telewizji satelitarnej i internetu
• usługi konserwacji po dostawie
-
📍 Lokalizacja
Położony w jednym z najbardziej centralnych i obszarów - Çanakkale, Famagusta.
W odległości spaceru:
🎓 Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski (UGW)
🛍 CityMall i obszary handlowe
🏥 szpitale i szkoły
🏢 węzły biznesowe
🚗 główne trasy transportowe
🏖 minuty do plaż Famagusta
Obszar znany jest z wysokiego zapotrzebowania na wynajem, co czyni go idealnym dla inwestorów.
-
💰 Warunki inwestycji
• depozyt: 5000 funtów / €/ $
• zaliczka: 35%
• plan raty: do 3 lat, bez odsetek
📅 Zakończenie: grudzień 2027
-
Klasa 11 to idealne połączenie centralnej lokalizacji, nowoczesnego życia i silnego potencjału inwestycyjnego. 📈✨