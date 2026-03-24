Mieszkanie w nowym budynku Class 11

Klasa 11 - Nowoczesny budynek mieszkalny w sercu Famagusta, Çanakkale 🏙

Klasa 11 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w wysoce pożądanym obszarze Canakkale Famagusta, łączący styl życia w mieście, wygodę i silny potencjał inwestycyjny.

Po sukcesie poprzednich projektów klasy, rozwój ten oferuje wysokiej jakości apartamenty w centrum miasta, idealne zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.

-

🏡 O projekcie

Nowoczesny budynek mieszkalny z funkcjonalnymi układami i elegancką konstrukcją:

• 2 + 1 apartamenty

• Podłogi 1- 4: 4 apartamenty na piętro (70 m2)

• 5. piętro: 2 + 1 penthouses (90 m2 + 55 m2 taras)

• компактный и wydajny format budynku

Zaprojektowane do celów miejskich i inwestycyjnych.

-

🛠 Funkcje mieszkania

Apartamenty wykończone są wysokiej jakości materiałami:

• szeroki wybór ceramiki podłogowej

• najwyższej jakości płytki łazienkowe i urządzenia sanitarne

• umywalki w stylu Hiltona

• szafki kuchenne o pełnej wysokości (dostępne opcje kolorów)

• Marmerite blaty

• budowa szaf w pokojach

• Okna z PCV / aluminium z podwójną szybą

• system ciśnienia wody i podgrzewacz wody

• centralna infrastruktura telewizji satelitarnej i internetu

• usługi konserwacji po dostawie

-

📍 Lokalizacja

Położony w jednym z najbardziej centralnych i востребованныВ obszarów - Çanakkale, Famagusta.

W odległości spaceru:

🎓 Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski (UGW)

🛍 CityMall i obszary handlowe

🏥 szpitale i szkoły

🏢 węzły biznesowe

🚗 główne trasy transportowe

🏖 minuty do plaż Famagusta

Obszar znany jest z wysokiego zapotrzebowania na wynajem, co czyni go idealnym dla inwestorów.

-

💰 Warunki inwestycji

• depozyt: 5000 funtów / €/ $

• zaliczka: 35%

• plan raty: do 3 lat, bez odsetek

📅 Zakończenie: grudzień 2027

-

Klasa 11 to idealne połączenie centralnej lokalizacji, nowoczesnego życia i silnego potencjału inwestycyjnego. 📈✨