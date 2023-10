Vathylakas, Cypr Północny

od €106,565

52–136 m² 3

Poddaj się: 2025

ID: CP-623 LOCATİON: Cypr / İskele Long Beach – Odległość od morza -100M – Lotnisko w Larnace - 65 km – Lotnisko Ercan - 50 km – Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski - 15 km – Supermarkety 50 m DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 0 - 56m2 1 + 1 -8 0 m2 2 + 1 - 136m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: maj 2025 r Blok A: 2018 Blok E: czerwiec 2022 r Blok C: Już wkrótce UDOGODNIENIA: Parking kryty Odkryty basen Kryty basen Plac zabaw dla dzieci i park Przedszkole Obszar Bbq Joga i pilates Pokój do masażu Siłownia Jacuzzi Bar Gimnazjum Rynek Kawiarnia Hookah Spa i turecka BATH Parking wewnętrzny i zewnętrzny 7/24 Recepcja Wynajem samochodów Przejazd na plażę Cotygodniowe usługi sprzątania Place zabaw dla dzieci Mini zoo 24/7 Nadzór wideo i bezpieczeństwo Obszary handlowe Ogniska wychodzą na każdym piętrze O Cyprze / İskele Long Beach Region Iskele, położony w północno-wschodniej części Cypru, ma najpiękniejsze plaże na wyspie. Te plaże mają czyste wody i błyszczący piasek. Kolejną zaletą obszaru Iskele Long Beach jest to, że znajduje się on 15 minut jazdy od centrum i szkół. Wycieczka online: Z przyjemnością umówimy się z Tobą na niewiążące spotkanie w celu połączenia wideo na żywo, Nagrywamy obiekt / lokalizację na żywo na miejscu za pomocą połączenia wideo, dzięki czemu możesz uzyskać pierwsze wrażenie.