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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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54 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/14
Studio Apartament w Abelia Residence, Boğaz 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament jest d…
$69,590
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Umeblowane studio w Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Przytulny apartament jest dostępn…
$85,549
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Gastria, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Studio ze śpiącą niszą w prestisyjnym kompleksie nadmorskim 🌊Na sprzedaż: stylowe i dobrze z…
$96,808
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/17
Studio Apartament z widokiem na morze w Riverside Life, Long Beach 🌅Studio apartament z pięk…
$101,708
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 25/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$152,004
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Gotowe Studio ze Śpiącą Niszą i Panteonem Widok - Cezar Resort III 🌊🏖Stylowe studio z oddzie…
$142,793
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 11/13
Bright Studio na 11 piętrze - Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Przytulny i jasny apartament w Edelwei…
$82,414
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Kawalerka w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/4
Studio apartament jest na sprzedaż w kompleksie Royal Sun, Iskele.Widok: z widokiem na infra…
$70,697
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Przytulne studio na parterze w Cezarze Resort I 🌴☀️Na sprzedaż jasne i przytulne studio w ko…
$98,334
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 22/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$150,465
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 12/12
Studio w Abelia Residence na 12 piętrze, widok na morzeW pełni umeblowane, podatki zapłacone…
$104,385
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/17
Riverside Life British 124; River Corner Block🌴Na sprzedaż: studio z widokiem na basen w Riv…
$103,896
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6
Jasne Studio z balkonem - Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Jasny apartament w Caesar Resort I…
$65,397
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Agios Theodoros, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Theodoros, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Stylowe Sea View Studio - Thalassa Beach Resort, Pierwsza linia 🌊Stylowy apartament w Thalas…
$87,763
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten nowoczesny projekt życia jest godne uwagi ze wzgl…
$105,261
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Studio na sprzedaż w Caesar Resort - Block Marcus (Cezar II) 🌊✨Przytulny apartament o powier…
$72,886
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Przytulne Studio Tylko 5 minut od Long Beach 🌴🌊Apartament na sprzedaż w pełni ukończony Roya…
$72,105
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6/12
Designerskie studio 0+1 w Caesar Resort & SPA, Long Beach Stylowe, nowoczesne studio z lu…
$64,442
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 14
Parter Studio w Royal Life Residence - Long Beach 🌊☀️Jasny apartament jest dostępny na sprze…
$73,583
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/11
Meble studio na sprzedaż w Caesar Resort, faza 3, dom Gallus, Iskele Piętro: 6 z 10 …
$64,277
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/13
Położony w obszarze Iskele Long Beach, Bellagio jest jednym z najważniejszych projektów mies…
$127,385
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Designer Studio w Caesar Resort II - Gotowy do wejścia 🌴✨Stylowy apartament jest dostępny na…
$62,682
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/11
Na sprzedaż przytulne studio w kompleksie Caesar Resort, blok Aspasianus, w dzielnicy Iskele…
$60,260
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Studio ze śpiącą niszą i widokiem na basen w Caesar Resort III 🌴🏊Stylowy apartament studyjny…
$87,537
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Przytulne Studio w Caesar Resort I - Move- in Ready 🌴✨Jasny apartament jest dostępny na sprz…
$86,962
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Studio na sprzedaż w Caesar Resort - Block Aspasianus (Cezar III) 🌊✨Przytulny 40 m ² studio …
$62,529
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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