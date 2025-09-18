Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Bahceler
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Iskele Bahceler, Cypr Północny

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 10
🛍 🏠 Wielki Szafir C📍 СтВ▪️ ▪️ ▪️ - Do.▪️ 🌎 Tłumaczenie:▫️ ▫️ ▫️ 🔝 ▪️ ▪️
$106,606
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Iskele Bahceler, Cypr Północny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się