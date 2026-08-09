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Kawalerki w górach na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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11 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten nowoczesny projekt życia jest godne uwagi ze wzgl…
$105,261
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/13
Położony w obszarze Iskele Long Beach, Bellagio jest jednym z najważniejszych projektów mies…
$127,385
VAT
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Lagoon Verde jest prestiżowym projektem mieszkalnym, który wyróżnia się nowoczesną architekt…
$158,329
VAT
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Kawalerka w Bogazi, Cypr Północny
Kawalerka
Bogazi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 10
Studio with a total area of ​​50 sq.m, balcony 9 sq.m, as well as studios with a niche. The …
$165,593
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
$142,054
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/9
Czy można kupić miejsce w raju? Być może, ale nie miejsce, ale wygodne apartamenty!Kupowanie…
$76,495
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Kawalerka w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Kawalerka w Bogazi, Cypr Północny
Kawalerka
Bogazi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 20
studio, total area of ​​45 sq.m, balcony 7 sq.m. The deadline for delivery of 2025-2027. The…
$148,072
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Kawalerka 1 pokój w Bogazi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 2
Położony na wyżynach regionu BOGAZ! 36 eleganckich apartamentów z panoramicznym widoki…
$207,566
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

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z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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