  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Kawalerki nad jeziorem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
185
Trikomo
166
Bogazi
6
Bogazi
4
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$160,344
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
O Projekcie: Ocean Life Residence to projekt nadmorski od Noyanlar Group, zaledwie 600 metr…
$104,572
Zostaw prośbę
