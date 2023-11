Stunning villa with private pool for Sale

Topla, Czarnogóra

od €76,830

ADRIA MONTENEGRO to nowoczesne miasteczko w stylu śródziemnomorskim -, zbudowane na wybrzeżu Adriatyku w parku leśnym # 39; s. Herceg Novi. Kompleks znajduje się w oddzielnym obszarze chronionym. Wzdłuż granicy płynie górska rzeka; przejście przez nią można znaleźć w lesie, który nie podlega rozwojowi. Infrastruktura miasta, morze i promenada znajdują się w odległości spaceru. Kompleks zdobią trzy duże baseny dla dorosłych i basen dla dzieci # 39; s. Wlewają czystą wodę z górskiej rzeki. Wokół basenów znajdują się miejsca i altany do relaksu, miejsce do grillowania i plac zabaw. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 4500 metrów kwadratowych. W kompleksie znajdują się domy 9, a nie ma jednego powtarzalnego projektu. Każdy apartament ( oprócz studiów ) ma bezpłatne miejsce parkingowe. Wszystkie apartamenty w kompleksie mają panoramiczny widok na morze. Separacja mieszkań jest wliczona w cenę. Wykonany jest z wysokiej jakości ceramiki i parkietu, obejmuje ogrzewanie podłogowe z płytek, okna z podwójnymi szybami z polerowanymi elementami dębu i energooszczędną okładzinę szklaną -, a także wyposażenie łazienek i lacquo; pod klucz i raquo. Cała komunikacja jest wyświetlana w miejscach instalacji kuchennych ( sama kuchnia nie jest wliczona w cenę ). W budynkach, w których dekoracja nie jest jeszcze ukończona, można ją skoordynować z klientem. Dzienne życie kompleksu jest utrzymywane i zapewniane przez spółkę zarządzającą. Jego zadania obejmują utrzymanie bezpieczeństwa, zachowanie własności kompleksu i jego mieszkańców, utrzymanie właściwego funkcjonowania wszystkich systemów technicznych, czyszczenie terytorium, świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjnych, i pomoc w rozmieszczeniu mieszkań. Spółka zarządzająca świadczy również dodatkowe płatne usługi. Nasze mieszkania są poszukiwane zarówno z osobistego miejsca zamieszkania, jak i późniejszej dostawy: mają «doskonałe i raquo; oraz doskonałą reputację i komentarze na temat głównych zakładów wytwórczych ( rezerwują, airbnb ). Często nasi klienci mieszkają w kompleksie poza sezonem, aw sezonie letnim otrzymują zarobki z wynajmu, które mogą osiągnąć 4 do 7% rocznie. Pamiętaj, że nie tylko kupujesz metry kwadratowe, ale wybierasz miejsce i styl życia! Metry kwadratowe są przydatną aplikacją do tego wyboru.