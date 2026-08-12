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Mieszkania na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
1947
Becici
679
Rafailovici
224
Petrovac
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3 692 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Becici, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
Apartament na sprzedaż w okolicy Becici, w pobliżu centrum Budva. Apartament znajduje się w …
$360,929
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż jest piękny, komfortowy apartament w samym sercu średniowiecznego Starego Miasta…
$288,049
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Kawalerka w Becici, Czarnogóra
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Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 42 m²
Piętro 9/11
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$152,717
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Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
Przytulny apartament z 2 sypialniami znajduje się na 1 piętrze Czarnogóry (2) w 4-piętrowym …
$136,622
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzedaż przytulny apartament o powierzchni 40 m2 w samym sercu Budvy, zaledwie kilka kro…
$195,382
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Odkryj nowoczesne jednopokojowe mieszkanie na sprzedaż w Lazi, Budva, jednej z najbardziej p…
$137,079
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Oferujemy na sprzedaż funkcjonalny i przestronny apartament położony w cichej okolicy Lazi, …
$295,872
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Mieszkanie 5 pokojów w Becici, Czarnogóra
Mieszkanie 5 pokojów
Becici, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Powierzchnia: 125 m2Sypialnie: 3Kąpiele: 2Luksusowe Trzypokojowy apartament z panoramicznym …
$652,049
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Spokojnie. Jakość. Zapierające dech w piersiach widoki. Witaj w swojej idealnej nadmorskiej …
$180,353
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Becici, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
124; 106 m2 124; 3 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 1 piętro 124; basen 124; podziemny parking…
$392,066
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Cisza. Światło. Przestrzeń. Prywatność wyłączna. Witamy w prywatnym sanktuarium na wybrzeżu …
$624,298
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Becici, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten przestronny apartament o powierzchni 107 m ² z trzema sypialniami znajduje się na pierws…
$343,273
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Mieszkanie 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Stylowy 30 m ² Apartament jednoosobowy z widokami scenerii w Bečići Stylowy apartament z je…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
styl rchitectural przy zachowaniu ogólnej tożsamości rozwoju. Specyfikacje (takie jak faza…
$167,019
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Doświadcz premii żyjąc w samym sercu Rozino, Budva, z tym pięknie odnowiony trzypokojowy dwu…
$344,425
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Dobrze położony jednopokojowy apartament o powierzchni 41 m ² jest dostępny na sprzedaż w po…
$178,967
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Doskonała okazja do zakupu jednopokojowego mieszkania w Podkošljun, Budva, jednym z pożądany…
$166,150
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż znajduje się urządzony jednopokojowy apartament o powierzchni 44 m2, położony na…
$196,478
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/5
Apartament 26 m2 znajduje się na 1 piętrze budynku piętrowego bez windy, pod autostradą, zal…
$127,172
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Drugi etap budowy obejmuje budynek mieszkalny z 12 apartamentami, wykonany w nowoczesnym sty…
$167,006
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Odkryj ten przestronny jednopokojowy apartament w Babilija, Budva, oferujący 67 m ² komforto…
$231,221
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Wprowadzenie wyjątkowego, w pełni wyposażonego mieszkania w spokojnej i wysoce pożądanej dzi…
$288,517
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartament na sprzedaż w nowoczesnym zamkniętym kompleksie mieszkalnym w Becici - jednym z n…
$260,252
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 6
$264,427
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Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Piętro 6/7
Duży przytulny apartament w kompleksie MonteDreams w Becici. Ostatnie piętro, winda zaraz ob…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Za sprzedaż! KOZY 1- APARTAMENT SYPIALNY Z DWÓM TERYTORIUM, OBSZAR LAZIIdealna opcja komfort…
$159,350
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Premia dwupokojowy apartament o powierzchni 141 m ² jest dostępny na sprzedaż w ekskluzywnym…
$1,20M
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Budva. Apartamenty w elitarnym kompleksie Tre Cane Odległość do morza wynosi 50m. Kompleks…
$407,288
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Mieszkanie 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Wyobraź sobie dom, w którym każdy szczegół jest przemyślany dla Twojego komfortu: 136 m2 zna…
$520,248
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1
Przestronny apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w rezydencji w…
$331,928
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Typy nieruchomości w Budva Municipality.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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